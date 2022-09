De bouw van de stikstofinstallatie in Zuidbroek heeft wederom vertraging opgelopen. Gasunie Transport Services B.V. (GTS) heeft een vertraging van vier weken gemeld.

GTS benadrukt dat de vertraging geen invloed heeft op de gaswinning uit het Groningenveld. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Niettemin noemt hij het slecht nieuws, omdat de installatie in Zuidbroek snel nodig is om geïmporteerd aardgas op dezelfde kwaliteit te brengen als het Groningse gas, waardoor de winning van het Groningse gas kan worden verminderd.

De datum van de oplevering van de stikstofinstallatie schuift door de vertraging met vier weken op. Dat betekent dat de installatie niet in oktober, maar in november van dit jaar wordt opgeleverd.



Om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te brengen naar nul, is de uitbreiding van de stikstofinstallatie nabij Zuidbroek een noodzakelijke maatregel. Door stikstof bij te mengen aan (geïmporteerd) hoogcalorisch gas kan pseudo-Groningengas worden geproduceerd dat geschikt is voor de cv- en kookapparatuur in huishoudens.



Eerder liep de bouw al vertraging op door de coronacrisis en verstoorde verhoudingen tussen de aannemers. De huidige vertraging heeft te maken met de zomermaanden, waarin werkzaamheden langer duurden dan gepland.



Hoewel de vertraging dus geen gevolgen heeft voor de gaswinning in Groningen, noemt Vijlbrief de nieuwe vertraging in zijn brief 'slecht nieuws'. "Het is teleurstellend dat de voorgenomen planning weer niet gehaald wordt. Ik verwacht dat partijen, zowel GTS als de aannemer, zich tot het uiterste inspannen om de installatie zo snel mogelijk volledig in gebruik te kunnen nemen."