De politie heeft dinsdagmiddag een 28-jarige man in de boeien geslagen aan de Wegalaan in de wijk Paddepoel. De man wordt verdacht van ernstige mishandeling van een 32-jarige man.

De politie kreeg een melding van de 32-jarige man die ernstig gewond was geraakt nadat hij ruzie kreeg met de verdachte. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te vervoeren.



De verdachte was inmiddels op de vlucht geslagen. Omdat de man mogelijk in het bezit was van een vuurwapen, werd een politiehelikopter ter assistentie ingeschakeld. De verdachte werd aangetroffen in een woning. De man is opgepakt en zit vast. Het is niet bekend of de politie ook een vuurwapen in de woning van de verdachte heeft aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de zaak.