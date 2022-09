Vanaf zaterdag 24 september 22.00 uur tot maandag 26 september 6.00 uur kan je vanaf de zuidelijke ringweg vanuit de richting Hoogezand niet de A28 oprijden. Verkeer vanuit de richting Drachten kan nog wel de A28 op richting Assen, maar heeft dan wel te maken met een rijstrookafsluiting. Verkeer vanuit Hoogezand wordt omgeleid via de andere ringwegen.

Dit weekend is ook een deel van de zuidelijke ringweg afgesloten voor het verkeer richting het Julianaplein. Het gaat om het gedeelte vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg.

Verkeer vanuit Hoogezand naar Assen wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg en kan vanuit die richting via het Julianaplein de A28 oprijden.



De toerit vanuit het centrum naar de A28 is al een aantal weken dicht en blijft ook dit weekend nog afgesloten. Na het weekend is de toerit weer open voor verkeer.