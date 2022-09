In Nieuwe Pekela is in de nacht van dinsdag op woensdag een loods van aquariumspeciaalzaak AquaFauna in vlammen op gegaan. De loods kan als verloren worden beschouwd. De aquariumbenodigdheden die erin stonden - waaronder ook vissen - konden niet worden gered.

Het bedrijf is gevestigd op bedrijventerrein Holland Marsh. De brand werd iets voor 1.00 ontdekt. Om 3.25 meldde de brandweer op Twitter dat de loods als verloren kan worden beschouwd. De brandweer is daarna nog enkele uren bezig geweest met nabluswerkzaamheden.