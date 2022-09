Van zaterdag 24 september 20.00 uur tot maandag 26 september 6.00 uur is de zuidelijke ringweg (N7) dicht vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Europaweg. De afsluiting geldt voor het verkeer richting het Julianaplein. Het verkeer wordt omgeleid via de overige ringwegen.

Ook de toerit Meerstad richting knooppunt Euvelgunne is afgesloten. In de nachten van zaterdag op zondag en zondag op maandag (20.00 tot 6.00 uur) zijn de toeritten vanaf de Hereweg en vanaf de Europaweg richting het Julianaplein eveneens dicht.

Het verkeer richting het Julianaplein (Drachten/Assen) wordt omgeleid via oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. Bestemmingsverkeer kan ook gebruikmaken van de Europaweg, bijvoorbeeld naar het centrum van Groningen.



Omdat op het Julianaplein de rijbaan richting Assen is afgesloten voor het verkeer vanuit de richting Hoogezand, wordt doorgaand verkeer geadviseerd de omleiding via de overige ringwegen te volgen. De A28 richting Assen is wel bereikbaar voor verkeer vanaf de westelijke ringweg en vanuit de richting Drachten.