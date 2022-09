Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om meer deelauto's van commerciële aanbieders in Groningen beschikbaar te stellen. Autodelen leidt tot minder autobezit, bewuster autogebruik en is dus duurzamer.

1 Deelauto vervangt 4 tot 11 gewone auto's, blijkt in andere steden. Ze leiden tot een bewuster gebruik van de auto. Een deelauto kan ook je eigen auto zijn, die je deelt met iemand anders. Woont diegene in een ander betaald parkeren gebied, dan is de parkeervergunning straks in beide gebieden geldig.



Het college wil het gebruik van deelauto's stimuleren en het aanbod vergroten. Meer over de plannen is te lezen in het uitvoeringsprogramma deelmobiliteit.