Actiegroep Fossil Free Culture NL (FFCNL) heeft de afgelopen dagen eigen ansichtkaarten op de kaartenmuur in de giftshop van het Groninger Museum geplaatst. Met deze actie willen ze de druk op bij het Groningen Museum opvoeren om de sponsoring van Gasunie en Gasterra de verbreken.

De kaarten die de actiegroep plaatste bestempelen het museumgebouw als een koloniaal geschenk. Achter op de kaart staat een QR-code, waarin het kunstenaarscollectief de verwevenheid van de fossiele brandstofindustrie en kolonialisme in kaart brengt. Daarmee bevragen zij de positie van het Groninger Museum.



"​​Uitbuiting van de aarde en uitbuiting van mensen zijn twee kanten van dezelfde medaille", zegt woordvoerder van FFCNL Maria Rietbergen. "Daarom benadrukken we met onze ansichtkaarten: de klimaatcrisis is een koloniale crisis. Publieke instituties hebben de morele plicht zich af te vragen hoe hun praktijk zich verhoudt tot deze problematiek. De sponsorrelatie tussen Gasunie, GasTerra en het Groninger Museum is een uitwisseling van geld voor prestige en een opgepoetst imago. Ze moet haar banden met de gasindustrie verbreken."



FFCNL vindt dat kunstenaars, culturele werkers en instellingen een cruciale rol spelen in het tegengaan van de klimaatcrisis en wil daarom de invloed van de fossiele brandstof-industrie in de culturele sector beëindigen.



De actie is de vierde actie waarmee FFCNL bij het Groninger Museum aandringt op het verbreken van de relatie met gas. De groep heeft eerder actie gevoerd tegen de sponsoring van Shell en Exxon bij onder andere het Van Gogh Museum, NEMO en het Concertgebouw. Al deze culturele instellingen hebben na de acties van FFCNL hun relaties met fossiele brandstofbedrijven beëindigd.