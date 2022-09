Op de Grote Markt werd vrijdagavond een eindmanifestatie georganiseerd, onderdeel van actiemaand 'Respect voor Groningen', een initiatief van de Groninger Bodembeweging, het Groninger Gasberaad, SP-Kamerlid Sandra Beckerman en Chris Garrit. Zij presenteerden tijdens de avond hun eisenpakket.

De initiatiefnemers eisen dat de gaswinning wordt stopgezet en dat er een crisisaanpak komt rondom de aardbevingsschade en de veiligheid van bewoners. Ook willen ze forse investeringen in de Groningse jeugd.



De actiemaand begon in augustus, precies tien jaar na de zware aardbeving in Huizinge. Tijdens negen bijeenkomsten zijn er door honderden Groningers eisen aangedragen.



Tijdens de manifestatie gisteravond werd gelijk een petitie gestart om zoveel mogelijk steun uit Nederland te krijgen voor het eisenpakket. Daarmee willen ze de druk op Den Haag opvoeren.