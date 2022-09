Donderdagavond zijn 170 asielzoekers uit Ter Apel overgeplaatst naar een crisisnoodopvang in Zwolle. De opvang is binnen een paar uur gereedgemaakt na een verzoek van het kabinet. In de speciale opvanglocatie in Zoutkamp verblijven volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nu 600 asielzoekers.

Dat meldt RTV Noord. Zwolle kreeg donderdagmiddag de vraag vanuit het kabinet om asielzoekers op te vangen. De bedoeling is dat de asielzoekers vier nachten in Zwolle blijven.



De speciale opvang in Zoutkamp wordt ondertussen steeds voller. Die opvang is bedoeld voor asielzoekers die wachten totdat ze aan de beurt zijn voor het inschrijfproces in Ter Apel. De maximale capaciteit van de opvang is 700 asielzoekers, maar daarvoor moet burgemeester Henk Jan Bolding wel eerst toestemming geven.



Sinds afgelopen weekend slapen er geen asielzoekers meer voor de poorten in Ter Apel. Opvangorganisatie COA heeft om die reden de bruine luifels op het grasveld voor de opvang verwijderd. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen