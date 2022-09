Vanaf maandag 10 oktober 2022 is de verbinding tussen de westelijke ringweg (N370) en de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza) afgesloten. Verkeer vanaf het Vrijheidsplein kan op Ring West niet meer rechts afslaan naar de Leonard Springerlaan en verkeer vanaf de Leonard Springerlaan kan niet meer afslaan naar de westelijke ringweg.

Een onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid is de ombouw van het Vrijheidsplein, dat Ring Zuid en Ring West met elkaar verbindt. De aanpak van het Vrijheidsplein vraagt tegelijkertijd om aanpassingen op de kruising van de westelijke ringweg met de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza). Tot het voorjaar van 2024 wordt hier volop gewerkt, met afsluitingen en omleidingen tot gevolg.



De Leonard Springerlaan blijft bereikbaar vanaf de Paterswoldseweg. Deze situatie duurt naar verwachting tot april 2024. Van zondag 30 oktober 22.00 uur tot woensdag 9 november 6.00 uur is een deel van de westelijke ringweg afgesloten voor verkeer richting het noorden (richting Paddepoel/Zuidhorn). Het gaat om het gedeelte vanaf het Vrijheidsplein t/m afrit 38 Zeeheldenbuurt (Peizerweg).



Verkeer richting het zuiden (Vrijheidsplein) kan nog wel gebruik blijven maken van de westelijke ringweg, maar wordt over één rijstrook geleid en moet dus rekening houden met meer drukte en extra reistijd.



De werkzaamheden vinden plaats in verschillende fases. Tot het voorjaar van 2024 zijn er rond het Vrijheidsplein en de westelijke ringweg afsluitingen voor het verkeer. Verkeer moet rekening houden met hinder en extra reistijd. De hinder omzeilen? Pak de fiets, gebruik het ov of reis via een P+R.



Op de website heeft Groningen Bereikbaar een informatiepagina ingericht met de laatste informatie over de werkzaamheden in dit gebied: groningenbereikbaar.nl/ringwest. Op deze pagina vind je altijd de meest actuele informatie over de hinder, de omleidingen en reisadvies.