Torenhoge energieprijzen dreigen deze winter mensen letterlijk in de kou te zetten of diep in de schulden te drukken. Volgens de PvdA in Groningen doet het kabinet te weinig en moet ook de gemeente met een aanpak komen. "Het belangrijkste is dat niemand in de kou komt te staan."

Een maandelijkse energierekening die van 264 euro naar 990 euro schiet is geen uitzondering meer. PvdA-fractieleider Julian Bushoff uit Groningen zegt dagelijks van mensen te horen dat ze de energierekening niet meer kunnen ophoesten. "Deze week kreeg ik nog een noodkreet van een vader die bang is dat zijn kinderen, gewoon starters met een middeninkomen, deze winter in de kou komen te zitten of zich in de schulden moeten werken vanwege een onbetaalbare energierekening."



Volgens Bushoff zou een prijsplafond voor de energierekening waar PvdA en GroenLinks bij het kabinet op aandringen echt helpen, maar vullen raadsleden Irene Huitema en Joren van Veen aan: "Zo lang het kabinet de noodkreten uit de samenleving niet hoort moet de gemeente zelf ook met een aanpak komen om te voorkomen dat mensen deze winter in de kou of de schulden terecht komen."



De PvdA wil daarom dat de gemeente afspreekt met verhuurders en energiebedrijven dat bij dreigende betalingsachterstanden of zelfs afsluiting van gas en licht de gemeente geïnformeerd wordt. "De gemeente zou dan tijdig met een noodfonds kunnen ingrijpen om schulden en afsluiting te voorkomen", aldus Bushoff. "Daarnaast moeten mensen veel actiever worden geïnformeerd over regelingen die de gemeente nu al biedt", zegt raadslid Irene Huitema. "Aanvragen van regelingen kan ingewikkeld zijn. Daar moeten we Groningers actief en laagdrempelig over informeren en bij helpen."



Vooral elders in het land en op TV hoor je mensen roepen dat de sancties tegen Rusland van tafel moeten en de Groningse gaskraan weer open. Dat is absoluut geen oplossing zeggen de PvdA'ers stellig. Onbestaanbaar volgens Joren van Veen, de energiewoordvoerder van de PvdA. Volgens van Veen laat deze fossiele energiecrisis meer dan ooit de noodzaak voor verduurzaming zien: "We moeten nu echt als gemeente doorpakken en met een gemeentelijk energietransitiefonds de komende tijd heel veel Groningers helpen hun huis te verduurzamen." De PvdA stelt vragen en komt met concrete voorstellen voor het Groningse gemeentebestuur. De sociaaldemocraten hopen op een gemeentelijke noodaanpak voor energiearmoede.