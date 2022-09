Het gaat om een gemêleerde rode steen. Maandag 26 september wordt gestart met de werkzaamheden op het stuk Tussen Beide Markten. Vanaf daar wordt richting de oostkant van de Grote Markt gewerkt.

De gekozen rode kleur past goed bij de gebouwen rondom het plein (zoals het Stadhuis en Martinitoren) en bij de grijze keitjes die er nu liggen en die op het nieuwe plein worden hergebruikt. Het gaat in totaal om 20.000 m2 bestrating waarvan de rode stenen de meerderheid vormen.



De werkzaamheden starten op het stuk Tussen Beide Markten. Vanaf daar wordt richting de oostkant van de Grote Markt gewerkt. De verwachting is dat de steentjes eind dit jaar dan ook op het plein voor het Stadhuis en voor het terras van de Drie Gezusters liggen. Begin volgend jaar zijn dan het Waagplein en de Waagstraat aan de beurt.



Pas in het najaar van 2023 worden de bomen op de Grote Markt geplant, omdat de herfst het beste moment is om dat te doen. Begin 2024 moeten de werkzaamheden aan de Grote Markt dan helemaal klaar zijn.