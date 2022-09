De politie heeft in juli drie mannen uit Groningen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. De oplichters hebben daar minimaal 500.000 euro aan verdiend. Dat meldt de politie woensdag.

Met een telefonische babbeltruc hebben de mannen geprobeerd om tientallen mensen ervan te overtuigen dat ze het programma Anydesk moesten installeren: een programma waarmee je de inhoud van je beeldscherm kan delen met iemand anders of iemand anders je computer laten besturen. Soortgelijke programma's worden vaak gebruikt door helpdesken of binnen bedrijven. Criminelen maken echter misbruik van de tools.



De twee mannen en een jongen uit Groningen zijn na langdurig onderzoek van de politie op dinsdag 19 juli aangehouden in een woning in Groningen. In de woning werden gegevensdragers, geld en waardevolle goederen aangetroffen. Deze spullen zijn in beslag genomen. Eén verdachte zit momenteel nog in hechtenis. De andere twee verdachten zijn na verhoor weer op vrije voeten gezet. Zij blijven onderdeel uitmaken van het onderzoek.



Het onderzoek doet vermoeden dat er sprake is van een professionele organisatie. Zo werd er waarschijnlijk gebruik gemaakt van verschillende geldezels om het gestolen geld wit te wassen en deed de woning waar de verdachten zich bevonden waarschijnlijk slechts dienst als uitvalsbasis voor het uitvoeren van digitale criminaliteit. De politie verwacht dat er meer slachtoffers zijn en dat het schadebedrag nog veel groter is. Ze doen dan ook de oproep om je te melden als er iemand bij u aan de deur of telefoon is geweest die een programma op uw computer wilde installeren. Ook als dat niet gelukt is.