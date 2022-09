Op 38 winkels met duurzame producten prijkt deze en volgende week een raambord dat de duurzaamheid van de winkel benadrukt. De borden zijn het begin van een duurzame winkelroute in Groningen én het duurzame festival Sustainable Moments dat plaats vindt van vrijdag 16 tot en met vrijdag 23 september.

Dat meldt de Groninger Ondernemers Courant. Vanuit stichting Groener Groningen wordt de tweede editie van Sustainable Moments georganiseerd. Doel is om een podium te geven aan duurzaamheid en dat duurzaamheid niet suf is ('rot op met je geitenwollensok'), maar hip en rebels kan zijn.



Op vrijdag is er een kick-off voor genodigden, op zaterdag een kledingruil - beurs en -reparatie-event, op zondag is er een duurzame markt, op maandag is er een workshop over taakdemocratie, op dinsdagmiddag kun je een rondleiding krijgen op het Suikerterrein en 's avonds zijn er creatieve workshops. Op woensdag, donderdag en vrijdag kun je op de fiets langs de boer, op donderdag is er een 9-gangen zeewierdiner en op vrijdag kun je ook nog naar een presentatie over de samenwerking tussen studenten en Waterbedrijf.



Ferrick van Dongen, een van de organisatoren: "We willen buiten de kaders van duurzaamheid treden. We willen het aantrekkelijk, maar vooral ook normaal maken: dat het op een gegeven moment niet eens meer de vraag is of iets duurzaam is." Mede-organisator Manon Prins: "Om dat proces te helpen hebben we nu ook deze raamborden gemaakt. Zo wordt duurzaamheid zichtbaarder gemaakt en is het voor Groningers makkelijker en overzichtelijker om duurzaam te winkelen."