Op zondag 25 september wordt in Synagoge Groningen een rondleiding gegeven die speciaal gericht is op blinden en slechtzienden. Tijdens deze rondleiding zijn de aanwezige exposities extra toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Ook na 25 september, tot de afsluiting op 9 oktober, is de expositie Impressies van Israël van Peter Wortel extra toegankelijk voor blinden en slechtzienden.

Synagoge Groningen wil met het project met de naam 'Voel de Sjoel' de synagoge meer toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. Het project wordt ontwikkeld in samenwerking met de Oogvereniging regio Groningen. Voel in Sjoel is volgens de organisatie een belangrijke stap in het toegankelijker maken van Synagoge Groningen voor blinden en slechtzienden, inclusief de permanente expositie.



Het idee ontstond naar aanleiding van de expositie Impressies van Israël van kunstenaar Peter Wortel die nog tot 9 oktober te zien is. De expositie is de weerslag van een reis die Wortel naar Israël maakte samen met zijn blinde zoon Jaap. De werken op de expositie vertellen en verbeelden de manier waarop Jaap Israël ervoer zonder het land te kunnen zien.



Dit bracht Synagoge Groningen op het idee om ook blinde en slechtziende bezoekers bij de expositie te betrekken. Met hulp van bestuursleden Joost Kuin en Elisabeth Smelik van Oogvereniging Groningen werd een programma ontwikkeld dat op 25 september onder de titel Voel de Sjoel wordt uitgevoerd. Voor het programma werden QR codes, brailleteksten en ingesproken toelichtingen ontwikkeld door Dedicon, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het waarneembaar maken van tekst en beeld voor mensen met een visuele beperking of dyslexie.

Voel de Sjoel begint met een inleiding door Peter en Jaap Wortel. Daarna begint de rondleiding door de expositie waarbij de deelnemers driedimensionale werken (wandreliëfs) van Peter Wortel met de handen mogen voelen. Daarvoor worden speciale handschoenen beschikbaar gesteld.



Ook kunnen ze via QR codes luisteren naar toelichtingen bij dertig houtsneden van Wortel waarna ze aan bijbehorende joodse objecten in de synagoge kunnen voelen. Onder meer kunnen ze na het horen van informatie over een houtsnede die over de Hebreeuwse taal gaat, voelen aan een kleed waarop Hebreeuwse letters geborduurd staan. Zo maken de deelnemers niet alleen kennis met het werk van Peter Wortel, maar ontdekken ze ook diverse aspecten van het jodendom.



Ook na 25 september, tot de afsluiting op 9 oktober, is de expositie Impressies van Israël van Peter Wortel extra toegankelijk voor blinden en slechtzienden. De QR-codes waarmee audiobestanden met teksten over de kunstwerken kunnen worden beluisterd, blijven in de synagoge beschikbaar. Ook is informatie in braille beschikbaar en kunnen de wandreliëfs met de handen gevoeld worden.