De verhuizing van 't Pannekoekschip van het Schuitendiep naar de Jachthaven aan de Oosterkade in Groningen blijft de politieke gemoederen bezig houden. Morgenavond (woensdag) komt de kwestie tijdens de 'Politieke Woensdag' aan de orde en moet wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) uitleggen hoe het staat met de verhuisplannen, naar een plek aan de kade.

't Pannekoekschip lag sinds jaar en dag aan het Schuitendiep. Maar de gemeente wilde het schip verplaatsen in verband met de komst van een nieuwe brug naar het Kattendiep, en vanwege een andere inrichting van de vernieuwde kade. De gemeente leek het een goed idee om 't Pannekoekschip een nieuwe plek te geven aan de Jachthaven aan de Oosterkade.

Maar op de beoogde plaats waren een ondernemer en buurtbewoners daar niet zo blij mee. De exploitante van de Jachthaven vreest inkomstenderving wanneer op de plek waar telkens nieuwe boten kunnen afmeren, nu één schip met een horecafunctie permanent blijft liggen. Ook schippers die op die plek in de winter afmeren zijn er niet gelukkig mee.

De vraag is nu of dit deel van de Oosterkade nu wel of niet tot de Jachthaven moet worden gerekend, en dus of het wel terecht is dat de gemeente deze plek als alternatief voor 't Pannekoekschip heeft aangeboden.