Pandeigenaar Redevco is van plan het C&A-pand flink onder handen te nemen. Daarmee krijgt de entree van de Herestraat vanaf het Gedempte Zuiderdiep een metamorfose.

Dat meldt RTV Noord. Het pand staat er sinds 1920 en is meerdere keren verbouwd om het aan te passen aan de tijdsgeest. Nu is volgens pandeigenaar Robert Bakker weer zo'n moment.



De begane grond en eerste verdieping blijven staan, maar het pand wordt vanaf de tweede verdieping opnieuw gebouwd. In het pand moet dan ook ruimte komen voor 45 woningen en onder het pand een fietsenkelder.



De plannen voor het pand zijn nog niet definitief. Er is nog geen bouwvergunning aangevraagd en de gemeente heeft dus ook nog geen toestemming verleend, maar als het door kan gaan, wil Bakker volgend jaar beginnen met de bouw. In 2024 moet de bouw dan klaar zijn.