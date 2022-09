Een fietser is dinsdag aan het begin van de avond ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de oversteekplaats aan de Johan Van Zwedenlaan. De fietser zag vermoedelijk de vrachtwagen over het hoofd, waarna een aanrijding het gevolg was.

Hulpdiensten rukten massaal uit: de politie, drie ambulances en een speciale arts kwamen met spoed ter plekke. Het slachtoffer is ter plaatse door medisch personeel gestabiliseerd, waarna zij met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten van het team forensische opsporing Verkeer deden enkele uren onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedurende het incident was de weg volledig gestremd.