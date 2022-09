Ondernemers, maar ook winkelend publiek, klaagt de afgelopen periode veel over overvolle trottoirs vol met geparkeerde fietsen in de binnenstad. Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks zegt daarover tegen OOG TV dat dat vervelend is, maar dat we naar het 'hele plaatje' van het ruimtegebruik moeten kijken, en dat iedereen die dit aangaat vooral zelf naar oplossing zal moeten kijken.

"Ik begrijp ook heel goed dat het vervelend is voor je als ondernemer. Dat door alle geparkeerde fietsen je onderneming slechter bereikbaar is. Aan de andere kant moeten we waken voor een anti-fietsstemming. Dezelfde ondernemers lieten namelijk eerder weten dat ze het heel belangrijk vinden dat hun zaak per fiets bereikbaar blijft, toen we spraken over het fietsparkeerverbod op de Grote Markt."



De gemeente heeft besloten dat er in bepaalde delen van de binnenstad geen fietsen meer geparkeerd mogen worden. Met twee ondergrondse fietsenstallingen in de buurt van de Grote Markt (die onder het Forum en onder het voormalige V&D-pand) zou dat geen probleem moeten zijn, maar toch komen er klachten binnen. Het probleem speelt volgens Leemhuis vooral in de Zwanestraat en in de Boteringestraat. Daar mag het op sommige stukken niet en op andere stukken wel, waardoor het op die plekken helemaal vol staat.



Leemhuis wijst ook op het gebruik van de ruimte waar vroeger fietsen geparkeerd stonden. Daar staan volgens het raadslid nu bijvoorbeeld terrastafels of bouwbusjes, waardoor de ruimte nog steeds wordt ingenomen. Daarnaast wijst hij op een nieuwe groep studenten die in Groningen zijn komen wonen. "Zij moeten nog het één en ander leren hoe zij zich moeten bewegen. Het heeft ook even tijd nodig", zegt Leemhuis tegen OOG TV.



Zelf de handschoen oppakken



Leemhuis denkt dat het belangrijk is dat iedereen die dit aangaat zelf de handschoen oppakt. "Als ondernemer kun je de fietsen van je personeel op een privéplek stallen, als huisbaas kun je wat doen en ook de gemeente kan kijken of er wellicht toch weer wat fietsen op delen van de Grote Markt geparkeerd kunnen worden. Maar kijk vooral wat je zelf kunt doen om dit op te lossen."