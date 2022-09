Het Museum aan de A ( de opvolger van het Noordelijk Scheepvaartmuseum) gaat samen met bibliotheken in de provincie Groningen lezingen organiseren. Deze zijn telkens op een andere locatie, meestal bij een van de bibliotheken. Zo is er dinsdagavond 27 september in de bibliotheek van Leek een lezing van Dennis Kok, beter bekend als DJ Lowpro. Hij houdt een lezing in het kader van de serie Bitterzoet Erfgoed, gewijd aan het (Groninger) slavernijverleden vanuit verschillende invalshoeken.

Vandaag de dag luisteren we graag naar HipHop, Dancehall, Reggaeton, House en r&b. Wat is de oorsprong van deze muziekgenres en hoe zijn ze te linken aan het slavernijverleden van Nederland en dus ook van Groningen? Dennis Kok, beter bekend als DJ Lowpro, duikt op dinsdagavond 27 september in de bibliotheek van Leek in de geschiedenis en ontwikkeling van populaire hedendaagse muziek.

De lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Bitterzoet Erfgoed, georganiseerd door Museum aan de A en Biblionet Groningen. De lezingenreeks belicht het (Groninger) slavernijverleden vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld vanuit sociaal-maatschappelijk, culinair en muzikaal perspectief. De thematiek sluit aan bij de tentoonstelling Slavernij. En de Groningers? van Museum aan de A.

Sporen van het slavernijverleden in muziek

Is er een link tussen de opzwepende drumritmes waarmee het roeitempo van tot slaaf gemaakten bepaald werd en met drums in hedendaagse muziek? Welke onderwerpen worden in songteksten verwerkt? Is er een link met maatschappelijke thema's en in hoeverre zijn de teksten inhoudelijk aan verandering onderhevig? Deze vragen - en meer - gaat Dennis Kok op een interactieve manier bespreken.

Dennis Kok, ook bekend als DJ Lowpro, is gemixt Surinaams en Nederlands. Hij is opgegroeid in de stadswijken en al op jonge leeftijd in aanraking gekomen met diverse sporten, culturen en maatschappelijke uitdagingen, waardoor hij midden in de samenleving staat.

Lezingenreeks Bitterzoet Erfgoed

Van juli t/m december 2022 wordt maandelijks een lezing georganiseerd, iedere keer in een andere bibliotheek in de provincie Groningen. De lezing van Dennis Kok begint om 19.30 uur, vindt plaats in de bibliotheek van Leek en is gratis toegankelijk. Kun je er niet bij zijn? Geen probleem: de lezing worden gelivestreamd.

Er volgen nog lezingen van schrijfster Karin Sitalsing (bibliotheek Veendam), onderzoeker Charlotte Wekker (bibliotheek Winsum) en performers Sharon Doelwijt en Charles Goudsmit (bibliotheek Delfzijl). Meer informatie op www.museumaandea.nl en www.biblionetgroningen.nl.