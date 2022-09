Commissaris van de Koning René Paas opent woensdag 21 september het nieuwe gedeelte van het NorthC Datacenter. In het nieuw gebouwde gedeelte is de noodstroomvoorziening ingericht met brandstofcellen op groene waterstof.

NorthC datacenter huisvest namens SSO-Noord de data van veel Rijksoverheden en gemeenten. Zo is onder andere alle data voor studiefinanciering hier ondergebracht.

Groene waterstof

Kor de Groot, directeur van SSO-Noord: "Met deze stap loopt het datacenter en dus ook het databeheer van de Rijksoverheid voorop in Europa. Daarnaast loopt er een onderzoek om te kijken of het mogelijk is om voor 2030 zelfs de gehele stroomvoorziening van het datacenter vanuit een landelijk waterstofnetwerk van de Gasunie te laten verlopen."

Besparing

Met de waterstofmodule die in het nieuwe NorthC datacenter in Groningen is geplaatst, wordt op jaarbasis tienduizenden liters diesel bespaard. Deze hoeveelheid diesel zou bij verbranding ruim 39.000 kilo (39 ton) CO2 opleveren. Dat staat gelijk aan 12 auto's die een jaar lang het gemiddelde aantal kilometers voor Nederlanders rijden. Als het datacenter straks volledig gevuld is kan de besparing oplopen tot 78 ton CO2.

Duurzamer

Het datacenter in Groningen investeert nog meer in duurzaamheid met de afkoppeling van de warmte naar andere organisaties. De aansluiting ligt er al en er is tijdens de bouw rekening gehouden met het delen van restwarmte. Er lopen gesprekken met verschillende partijen om deze warmte te delen.