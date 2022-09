De moeder van de drie maanden oude baby die in augustus bij het aanmeldcentrum in Ter Apel overleed, krijgt hulp van de Amsterdamse advocaat Richard Korver. Ze zijn het niet eens over de uitkomst van het onderzoek van het Openbaar Minister. Het OM concludeert dat de baby niet is overleden als gevolg van een strafbaar feit.

Korver vindt die beslissing te simpel. Volgens hem zou het ook kunnen dat de baby is overleden door een ziekte die de Nederlandse staat opgemerkt zou moeten hebben bij aankomst. De moeder mag het sectierapport wel inzien, maar spreekt geen Nederlands en is wellicht te overstuur om het document te begrijpen. De advocaat zou het sectierapport daarom graag voorleggen aan een aantal Nederlandse artsen.



Korver vraagt in een brief aan het OM om de beslissing opnieuw te bekijken.