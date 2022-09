De zesde editie van de Groninger Museumnacht op zaterdag 10 september was een grootsucces. Ruim 3500 cultuurliefhebbers bezochten de vele tentoonstellingen, optredens en andere activiteiten bij de zeven locaties in Groningen.

Bij het Groninger Museum, GRID Grafisch Museum, Storyworld en Forum Groningen, Museum aan de A (de opvolger van het Noordelijk Scheepvaartmuseum), het Universiteitsmuseum, Noorderlicht in de Akerk en de Synagoge Groningen bleven de deuren tot 1.00 uur 's nachts open.

Voor de zesde Groninger Museumnacht pakten de zeven musea flink uit met vijftien tentoonstellingen en meer dan 70 acts. Vanaf 19.00 uur kwamen ruim 3500 mensen op het uitgebreide programma met muziek, workshops, lezingen, dans, poëzie en andere performances af. Door de programmering en nachtelijke sfeer trokken veel nieuwe bezoekers naar de musea.



Forum Groningen presenteerde in samenwerking met de manifestatie Bitterzoet Erfgoed het panelgesprek Zwart in strips. Naast Storyworld, waar de tentoonstelling 70 jaar Donald Duck te zien was, konden bezoekers ook naar de veelbesproken expositie The Art of DC.

In het kader van dezelfde manifestatie organiseerde GRID Grafisch Museum de tentoonstelling 'ONDER_DRUK'. Tijdens de Museumnacht konden bezoekers de speciale rondleidingen volgen en deelnemen aan verschillende print workshops; ook was er muziek van onder andere Bokomo Swing.



Getalenteerde artiesten als Marit, atoomclub, Between June and August, Nadua, Yas Jeanine, Remko Wind, Derk en Thijs en Pablo Hellmund zorgden met hun optredens in Museum aan de A en op twee boten voor een vrolijke sprookjesachtige sfeer. Spoken word artiesten van Noordstaat/Bitterzoet Erfgoed zetten een indrukwekkende performance neer over de slavernijgeschiedenis.



De optredens van Sophie Straat, Batatuké, WadAap en de vele dj's trokken bij het Groninger Museum veel publiek. Spectaculair waren de Solid Skaters en de colour tasting met Marije Vogelzang. Veel bezoekers pakten hun kans om nog naar Bitterzoet Erfgoed - Zwart in Groningen te gaan. Deze tentoonstelling was dit weekend voor het laatst te zien.



Het Universiteitsmuseum was omgetoverd in een sprookjesachtige wereld, geheel in het thema van Alice in Wonderland droomden bezoekers weg tijdens de Usva Lie Down & Listen: Story Edition en konden ze deelnemen in verschillende wetenschappelijke experimenten over tijd.



Noorderlicht presenteerde in samenwerking met de Akerk een indrukwekkende tentoonstelling over Oekraïense fotografie van de zeventiger jaren tot nu. Een intiem pianoconcert van de Oekraïense pianiste Maryna Taldykina en een krachtige performance van Setareh Nafisi waarbij muziek, dans en de akoestiek van de kerk samen kwamen, zorgden voor artistieke hoogtepunten. Op de beats van DJ Lowpro werd er tot in de kleine uurtjes lekker gedanst.



In de Synagoge Groningen maakten bezoekers kennis met de joodse cultuur en de geschiedenis van de joodse gemeenschap. Via een audiotour was de Synagoge, de permanente expositie en de wisselexpositie van Peter Wortel te bewonderen. De gehele avond werd muzikaal omlijst door Klezmer & Co voor de echte Jiddische beleving.



De Groninger Museumnacht is in korte tijd een begrip geworden in cultureel Groningen. De nacht geeft Groningers de kans om de musea op een laagdrempelige en unieke manier te ontdekken. Nieuw publiek komt op de museumnacht af. Het studiejaar is net begonnen en veel (internationale) studenten bezoeken de museumnacht om Groningen en al het moois te leren kennen.