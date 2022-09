ijvers zijn van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van alle wijken Groningen. Maar door droogte, rioolwater en blauwalg kwamen de vijvers in een zeer slechte staat te verkeren. De gemeente Groningen heeft maatregelen genomen om het tij te keren. Zo zijn vijvers uitgediept. Maar ook heeft de gemeente twee beluchters gekocht, waardoor vijvers 'aan de zuurstof' kunnen worden gelegd.

De vijvers in de stad hebben het de afgelopen maanden zwaar gehad door de droogte en de warmte. Maar door de maatregelen die de gemeente de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, kon de waterkwaliteit toch voldoende op peil worden gehouden, zo meldt de gemeente Groningen op haar website.

Om ervoor te zorgen dat water in de vijvers minder snel opwarmt, zijn er de afgelopen jaren een aantal vijvers in het midden dieper gemaakt. Daarnaast zijn de oevers van deze vijvers op een aantal plekken ondieper gemaakt en voorzien van waterplanten om de kwaliteit van de vijvers te verbeteren. Aangebrachte stenen langs de oever moeten ervoor zorgen dat jonge watervogels de vijver kunnen verlaten. Op deze manier zijn onder andere beide Pioenvijvers aan de Oliemuldersweg heringericht.

Niet alle maatregelen kunnen in één keer worden uitgevoerd. Daarom ontkomt de gemeente er niet aan dat in bepaalde situaties noodmaatregelen getroffen moeten worden. Om daarop voorbereid te zijn heeft de gemeente samen met het waterschap twee beluchters gekocht. Deze beluchters kunnen in een vijver worden gelegd en zorgen voor zuurstof in het water. Ook is dit jaar besloten om in een aantal vijvers het water op peil te krijgen en te verversen door water via een tijdelijke leiding of met een tankwagen aan te voeren.

Er wordt nog volop gewerkt om het watersysteem verder te verbeteren, zoals het voorkomen van overmatig veel blauwalg bij zwemlocaties. Het klimaat verandert en droge zomers en hoosbuien zijn geen uitzondering meer. De gemeente blijft dan ook zoeken naar goede aanpassingen aan het water- en rioleringssysteem.