Zin om de Groninger taal te leren? Vanaf oktober start Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) met nieuwe cursussen Gronings spreken. Spreek je geen Gronings, of misschien een beetje? Wil je graag kennis maken met de toal én het goed leren spreken? Dan zijn deze taalcursussen geschikt voor jou.

De eerste cursus Gronings spreken start op donderdag 6 oktober: tien lessen Gronings gegeven door docent in de Groninger taal Reinder van der Molen, in de cursussenruimte van CGTC/Erfgoedpartners aan het Lopende Diep in Groningen.

Online én op locatie

Geïnteresseerden in een online taalcursus Gronings kunnen ook terecht bij CGTC. Docente Gronings Wil Werkman leert je vanaf woensdag 23 november tijdens tien online lessen het Gronings te spreken. Wil je liever in het nieuwe jaar starten met het Gronings? Op de dinsdagavonden vanaf 17 januari 2023 geeft docente Coby Vermeeren op de locatie in Stad een cursus Gronings spreken.

Praten in het Gronings

Tijdens de cursus Gronings spreken leren cursisten aan de hand van een lesboek, luisterfragmenten en spreekopdrachten op een laagdrempelige manier het Gronings spreken. Werk je in een omgeving waar je regelmatig in aanraking komt met de Groninger taal, denk bijvoorbeeld aan overheids- en zorginstellingen, dan is deze cursus een aanrader.

Deelnemers die een taalcursus bij Centrum Groninger Taal & Cultuur volgen en goed afronden ontvangen van de organisatie een certificaat. Mitdoun? De cursus Gronings spreken bestaat uit tien lessen van twee uur en kost 125,- (incl. btw) exclusief het lesboek.