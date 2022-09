In de Eemshaven is gisteren een grote stap gezet naar de realisatie van een lng terminal. Gasunie en andere betrokken partijen hebben daarmee een huzarenstukje geleverd door binnen een half jaar een complete lng terminal van de grond te tillen. Daardoor neemt de afhankelijkheid van Russisch gas bij Nederland en andere landen, waaronder Tsjechië, af. In media in de hele wereld was er aandacht voor deze snelle actie in Nederland, waardoor straks jaarlijks minimaal acht miljard kubieke meter lng kan worden aangevoerd via de Eemshaven.

In aanwezigheid van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie), minister-president Petr Fiala van Tsjechië, de raad van bestuur van Gasunie en diverse internationale relaties werd gisteren de officiële start gegeven voor de realisatiefase van de EemsEnergyTerminal, een drijvende lng-terminal in de Eemshaven (Groningen). Tevens is die dag eerste lng-tanker gearriveerd.

De verwachting is dat al medio september het eerste aardgas het gasnetwerk van Gasunie in zal stromen.

In de komende weken vinden nog diverse technische werkzaamheden plaats. De lng-terminal zal naar verwachting dan eind november/begin december op volledige capaciteit draaien.

Recordtijd

Met man en macht is gewerkt aan de realisatie van deze terminal die in een recordtijd wordt gerealiseerd. Ca. 500 werknemers zijn hierbij betrokken. In de afgelopen dagen zijn twee FSRU's (Floating Storage Regasification Unit's) - de Golar Igloo en de Eemshaven lng - in de haven afgemeerd. Samen vormen zij de terminal waar van vloeibaar per tanker aangevoerd aardgas (lng), gasvormig gas wordt gemaakt.

Han Fennema, CEO Gasunie: 'De EemsEnergyTerminal levert een belangrijke bijdrage aan de leveringszekerheid en helpt Nederland en Europa om de afhankelijkheid van Russisch gas terug te dringen. Voor de langere termijn wil Gasunie de terminal gaan inzetten voor groene waterstof. Zo zal de EemsEnergyTerminal voor vele jaren een bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening in Nederland en Europa.'

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie: 'Het is heel goed nieuws dat Gasunie, samen met alle betrokken partijen in binnen- en buitenland de nieuwe lng terminal zo snel heeft kunnen realiseren. Naast het zoveel mogelijk besparen van energie en het vullen van de gasopslagen is de import van vloeibaar gas onmisbaar voor de leveringszekerheid van gas de komende winter. De komst van de nieuwe lng terminal is daarbij niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa een belangrijke stap om de afhankelijkheid van energie uit Rusland zo snel mogelijk volledig af te bouwen'.

Petr Fiala, minister-president van Tsjechië: 'Dit is een belangrijke stap voor de versterking van de energiezekerheid van de Tsjechische Republiek. Vandaag zijn we de weg ingeslagen van energieonafhankelijkheid van Rusland. De capaciteit die in de terminal wordt gehuurd, kan maar liefst een derde van het jaarlijkse verbruik van Tsjechië veiligstellen'.