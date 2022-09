Mensen die nu al schuldhulpverlening krijgen, komen straks helemáal in de problemen wanneer ze hogere gasrekeningen krijgen. Deze groep mensen, die het tóch al moeilijk heet, heeft daarom extra hulp nodig. Dat stelt de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Groningen.

De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie maakt zich grote zorgen om de impact van de stijgende energiekosten voor inwoners die in een schuldhulpverleningstraject zitten. Deze week trok de branchevereniging voor schuldhulpverleners, de NVVK, aan de bel om te waarschuwen dat mensen in de schuldhulp dit jaar in de problemen kunnen komen door een hoge gasrekening.

De ChristenUnie deelt deze zorgen. Als mensen er door financiële tegenvallers niet in slagen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen, kan dat betekenen dat de schuldhulp stopt en de afspraken met schuldeisers vervallen.

De ChristenUnie heeft het college gevraagd naar mogelijkheden om mensen in de schuldhulp die getroffen worden door de gasprijzen tegemoet te komen. Dat zou volgens de fractie kunnen door in gesprek te gaan met energieleveranciers of extra fondsen beschikbaar te stellen naar het voorbeeld van de gemeente Tilburg.

De Rijksoverheid werkt aan een koopkrachtregeling, die naar verwachting vanaf januari 2023 in werking zal treden. "Tot die tijd zien wij een rol voor de gemeente, om haar meest financieel kwetsbare burgers te beschermen", aldus raadslid Peter Rebergen.