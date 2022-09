De FIOD (Fiscale Inlichten en Opsporingsdiensten) heeft gisteravond op meerdere plaatsen in de stad Groningen invallen gedaan. De invallen, aan de Nieuweweg en in de Ebbingestraat, werden gedaan in samenwerking met de politie.

Eén van de invallen vond plaats bij een coffeeshop aan de Nieuweweg, in de stad Groningen. Agenten en medewerkers van de FIOD hebben hier ruime tijd een doorzoeking gedaan. Bij deze doorzoeking is een zeer grote hoeveelheid hennep, kant-en-klaar gedraaide joints, telefoons, weegapparatuur en hoeveelheid geld in beslag genomen. Ook in een woning aan de Nieuwe Ebbingestraat deed het zelfde team een inval. In deze woning troffen de politie en FIOD "diverse goederen" aan welk voor onderzoek in beslag zijn genomen. Volgens omwonenden zou de woning aan de Nieuwe Ebbingestraat van de eigenaresse van een coffeeshop zijn, welk betrokken is bij het onderzoek van de politie en FIOD. Zowel de politie als een woordvoerder van de FIOD wilden dit, in kader van de privacy , niet bevestigen. Wel wordt bevestigd dat de invallen zijn gedaan vanwege een strafrechtelijk onderzoek.