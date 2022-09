In de arbeidsmarktregio Groningen hebben 81.000 mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden. Het merendeel van deze laaggeletterden heeft een baan. Werkgeversvereniging VNO-NCW mkb Noord heeft een "Aanjager" aangesteld die ondernemers gaat helpen om hun medewerkers te helpen beter te leren lezen, schrijven en zich digitaal te ontwikkelen.

"Werkgevers weten vaak niet dat er laaggeletterdheid speelt in hun bedrijf", vertelt Gemma Groot Koerkamp. Zij is de nieuwe aanjager bij VNO-NCW mkb Noord. "Veel mensen schamen zich en zijn heel creatief in het verbergen van hun beperkingen. Maar als het bespreekbaar wordt en mensen komen in actie kan dat veel resultaat opleveren. Het ziekteverzuim gaat omlaag, er gebeuren minder ongelukken op de werkvloer en de productiviteit gaat omhoog."

Op de huidige krappe arbeidsmarkt is investeren in personeel ook een goede manier om mensen vast te houden, volgens Groot Koerkamp. "We gebruiken de leus Taal werkt! Dat is een mooie verbinding naar het materiaal van de Stichting Lezen en Schrijven. Daarmee werk ik nauw samen." Het is dan ook geen toeval dat de aanjager zichzelf presenteert aan het werkveld bij de start van de landelijke Week van Lezen en Schrijven.

VNO-NCW mkb Noord geeft met Taal werkt! invulling aan het Plan van aanpak van Laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio Groningen. Dit wordt gefinancierd vanuit het rijksoverheidsprogramma Tel mee met Taal. Het is de bedoeling het aantal laaggeletterden naar beneden te krijgen, maar ook de interne communicatie van bedrijven aan te kaarten: is de website leesbaar, sluiten vacatureteksten aan bij de doelgroep, kunnen werknemers probleemloos op het intranet?

