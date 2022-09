Vanaf maandag is het extra opletten geblazen, want dan komen er nieuwe flitspalen in Groningen en Glimmen bij. Dat heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. De flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Maar waar komen ze precies te staan? Ook dat heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt.

Wie met de auto of motor te hard of door rood rijdt over de Rijksstraatweg in Glimmen en de Sontweg in Groningen, krijgt vanaf maandag een boete. Op beide plekken zijn flitspalen geplaatst. De gemeente Groningen, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor aanpassen en dat de verkeersveiligheid in de gemeente Groningen verbetert.

De flitspaal in Glimmen staat op de Rijksstraatweg ter hoogte van huisnummer 66. Hier geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De flitspaal in Groningen staat op de Sontweg, bij de kruising met de Europaweg. Op de Europaweg zelf is onlangs nog een nieuwe flitspaal geplaatst, die later dit jaar aan gaat.

De gemeente Groningen en de politie dienden een aanvraag in voor de flitspalen vanwege de verkeersveiligheidsrisico's en het grote aantal ongevallen op deze locaties.

De flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie is verbeterd. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.