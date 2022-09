De afgelopen tien jaar heeft de wijk Meerstad zich stormachtig ontwikkeld, maar ook de komende jaren gaat er nog veel gebeuren. Dat blijkt uit een nieuw plan voor de toekomstige ontwikkeling van plangebied Meerstad: de Agenda voor de Toekomst 2050. In deze Agenda voor de Toekomst 2050 is plek voor 8.000 gevarieerde woningen, 42 hectare bedrijventerrein en een Woldmeer dat groeit naar 350 hectare. Het plan werd gisteren gepresenteerd door Rik van Niejenhuis, wethouder gemeente Groningen.

In een intensief participatieproces is er een nieuw plan gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van plangebied Meerstad: de Agenda voor de Toekomst 2050. Het bestaande Masterplan Meerstad uit 2005 was verouderd en toe aan een actualisatie. In de Agenda voor de Toekomst 2050 moest plek zijn voor 8.000 gevarieerde woningen, 42 hectare bedrijventerrein en een Woldmeer dat groeit naar 350 hectare.

In het nieuwe toekomstplan zijn de woningen voornamelijk in drie geconcentreerde woon- en werkgebieden getekend waardoor natuur, landschap en cultuurhistorie veel meer ruimte krijgen dan in het oude Masterplan. Een andere koerswijziging is het woonaanbod. In het nieuwe plan komt een gevarieerde mix van woningen, zodat plangebied Meerstad voor iedereen wordt.

Samen met bewoners, belangenverenigingen, natuur- en milieuorganisaties en ondernemers is in meerdere werksessies de Agenda voor de Toekomst gemaakt. Het plan bestrijkt een oppervlakte van 2.500 hectare en is daarmee een van de grootste gebiedsontwikkelingen in Nederland. In en vlak bij het plangebied liggen meerdere dorpen en linten elk met een eigen karakter zoals Engelbert, Harkstede en Lageland.

Rik van Niejenhuis, wethouder gemeente Groningen: "Samen maken we betere plannen, dat blijkt ook nu weer. Er ligt nu een goed uitgangspunt om de plannen verder in detail uit te werken. Ook hierbij worden alle partijen opnieuw betrokken".

In het plangebied komen drie nieuwe geconcentreerde woon- en werkgebieden. Langs het Eemskanaal, tussen stad en huidig Meerstad, komt een woongebied met een meer stedelijke uitstraling. Hier komt een gevarieerde mix van woningen waarvan 30 procent sociale huur. Er is ook ruimte voor werken, sporten en groen. Grunopark/De Wierden ligt aan de Hoofdweg en is een groot schiereiland in het Woldmeer. Er is veel ruimte voor waterrecreatie; de Grunoplas ligt centraal in dit gebied. Deze wijk krijgt de sfeer van een waterstad.

Tot slot komt Harkstede aan het water het liggen. De nieuwe woningen hier vormen een uitbreiding van het dorp Harkstede. Tussen het bestaande Harkstede en het nieuwe gedeelte is ruimte gemaakt voor een brede groenstrook voor natuur en om in te recreëren of elkaar te ontmoeten. Erik Drenth, wethouder gemeente Midden-Groningen: "Deze ontwikkeling biedt vele kansen voor Harkstede en omgeving. We zijn verheugd over de visie die er nu ligt voor dit gebied en blijven graag samenwerken met alle partijen en ook de inwoners van Harkstede Midden-Groningen. Deze visie inspireert ons als gemeente Midden-Groningen om met elkaar na te denken over Harkstede en omgeving".