Op zaterdag 1 oktober organiseert MartiniPlaza een open dag. Van 11.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen van MartiniPlaza

Activiteiten



Ontdek MartiniPlaza tijdens een rondleiding, neem een kijkje in de keuken, laat je make-up en haar doen in de kleedkamers van de artiesten en geniet van diverse optredens. Op verschillende plaatsen zijn leuke activiteiten en presentaties georganiseerd voor jong en oud. Bij ontvangst krijgt u een gratis kopje koffie of thee. Bij een van de foodtrucks kunt u terecht voor een hapje en drankje.



Rondleidingen en workshops



Nieuwsgierig naar de kleedkamers van de artiesten? Altijd al willen weten hoe het er achter de coulissen uitziet? Of benieuwd naar de kantoren van de medewerkers van MartiniPlaza? MartiniPlaza organiseert zelf rondleidingen door het hele gebouw, maar natuurlijk kunt u ook zelf uw route uitstippelen. Vrijwel alle ruimten zijn toegankelijk. Daarnaast worden er diverse workshops georganiseerd. Wilt u een rondleiding of een workshop volgen? Dan kunt u zich aanmelden via de website www.MartiniPlaza.nl/agenda/open-dag.