Als eerste uitzendbureau van Nederland gaat het Groningse 365Werk haar uitzendkrachten direct uit betalen. "Doen is meteen poen", zo vat het uitzendbureau de nieuwe dienst samen.

De dienst is een pilot die het online uitzendbureau samen met ABN AMRO uitvoert onder de naam Payday.

Een groep uitzendkrachten krijgt binnen een minuut na het werk haar uren uitbetaald in een Wallet en kan het geld direct opnemen.

In de wereld van gisteren kregen uitzendkrachten wekelijks of per vier weken uitbetaald. De gewerkte uren moesten worden aangeleverd, gecontroleerd, goedgekeurd en ingeboekt alvorens de betalingsverwerking tot stand kwam. Daaraan komt nu een einde. De uitzendkracht vult de gewerkte uren in en het loon wordt direct overgemaakt naar de Wallet, zo laat 365Werk weten.

'Meer regie voor de uitzendkracht'

De dienst, een mijlpaal in de uitzendbranche, past bij de filosofie van 365Werk: 'Werk zoals jij het wilt'. Directeur Wies van 't Slot: "Wij werken continu aan het vergroten van de regie voor uitzendkrachten. Zij moeten zo veel mogelijk aan het stuur zitten en Payday is daarin een belangrijke stap. Uitzendkrachten beslissen zelf wanneer ze hun verdiende geld gebruiken.''

Een jaar lang deden ABN AMRO en 365Werk over de ontwikkeling van de Payday Wallet voor uitzendkrachten. "Wij vinden dat flexwerkers in deze digitale tijd niet op hun inkomen zouden moeten hoeven wachten'', zegt Pamela Asberg, Innovatiemanager bij Payday. In 365Werk vond Payday een partner voor de verdere uitwerking van het concept. Het online uitzendbureau heeft in Groningen een eigen ontwikkelingsteam en in Amsterdam een tweede kantoor.