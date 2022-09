In een kelderbox van een winkel aan de Paterswoldseweg in Stad heeft de politie naar aanleiding van een melding over wateroverlast een hennepkwekerij aangetroffen. Agenten troffen in de kelder een kwekerij aan met circa 200 planten. Dit bleek dan ook de oorzaak te zijn van de wateroverlast.

Agenten schakelden een specialistisch team in om de kwekerij en het apparatuur te ruimen. Stroom voor de kwekerij bleek illegaal afgetapt te worden van een bovenliggende winkel. De gemeente en de politie hebben de kelderbox waar de kwekerij in gevonden werd verzegeld. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.