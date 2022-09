Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) biedt de 40.000 adressen waar een vaste vergoeding eerder niet of gering mogelijk was nu toch de mogelijkheid om hun schadevergoeding aan te vullen tot een vaste vergoeding van 5.000 euro. Het IMG hoopt hiermee meer gelijkheid te creëren tussen de vergoedingen die mensen ontvangen. In de tweede helft van 2023 wil het IMG de bedragen beschikbaar stellen.

Het IMG biedt sinds november 2021 de mogelijkheid om een vaste vergoeding van 5.000 euro te ontvangen. Die is bedoeld voor woningeigenaren in gebieden waar de kans op schade relatief klein is, maar waar mijnbouwschade op voorhand ook niet is uit te sluiten. Er is in het kader van de vaste vergoeding geen schadebeoordeling nodig.



Er zijn sinds 16 augustus 2012, de zware beving van Huizinge, in totaal 245.000 schademeldingen afgehandeld. Eerst door de NAM en het CVW, die 95.000 schademeldingen afhandelden en sinds 19 maart 2018 verzorgt het IMG (en voorganger de TCMG) de schadeafhandeling. Er werden sindsdien 150.000 schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld.



De Groninger Bodem Beweging (GBB) waarschuwt Groningers om goed na te denken alvorens de vergoeding aan te vragen. De GBB is van mening dat het IMG de vergoeding vooral inzet als 'lokkertje' en om op de kosten van experts te besparen. Gedupeerden - doorgaans geen schadedeskundigen - moeten vooraf goed kunnen inschatten of de schade voor maximaal euro 5.000 gerepareerd kan worden. Daarnaast kan er nooit meer eventuele nieuwe schades op hetzelfde adres worden gemeld, behalve na een beving die ter plekke een snelheid van 5 mm/s heeft. Ook cumulatieve schade door toedoen van een opstapeling van lichtere bevingen kan niet meer gemeld worden bij het schadeloket. Dus, zegt de GBB, maak er alleen gebruik van als je zeker weet dat de schade met euro 5.000 te repareren is (vraag iemand die er verstand van heeft), en je er zeker van bent dat er nooit meer bevingen bij jou in de buurt zullen voorkomen.