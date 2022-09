Het zijn voor veel mensen lastige, en roerige tijden momenteel. Ook voor studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Maar hoe lastig het ook is: we blijven weerbaar. Dat was de boodschap tijdens de officiële opening van het Academisch Jaar 2022 - 2023, maandag in Groningen. Traditiegetrouw was er ook een ceremoniële wandeling van hoogleraren door Groningen (Foto boven: Pjotr Wiese).

Zowel onze maatschappij als onze academische gemeenschap hebben te maken met "roerige tijden". Maar ondanks de uitdagingen waar we tegenaan lopen, zijn er altijd middelen voor studenten en medewerkers om met tegenslag om te gaan: middelen die ons vooruit helpen en ervoor zorgen dat we naar de toekomst kijken. Dat was de boodschap gisteren bij de Opening van het Academisch Jaar 2022-2023. Het thema van de Opening was daarom 'Resilience', weerbaarheid. De Opening van het Academisch Jaar vond dit jaar plaats in de Martinikerk te Groningen. Rector magnificus Cisca Wijmenga opende de ceremonie en sloot deze af. Ze maakte bekend dat de RUG vier nieuwe 'scholen' opent om meer in contact te komen met de samenleving. Het gaat om netwerkorganisaties die elk een ander thema behandelen: duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en energie. Volgens haar past dit bij het beleid om er voor te zorgen dat de universiteit uit die ivoren toren komt, 'waar we misschien toch wel een beetje in hebben gezeten. Wij willen met ons onderzoek en onderwijs, en ook naar hoe we ons naar buiten toe uiten, richten op grote maatschappelijke thema's', aldus Wijmenga.