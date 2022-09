Aan het Schuitendiep in Groningen zijn resten aangetroffen van een middeleeuwse bierbrouwerij.

De resten werden gevonden tijdens werkzaamheden ten behoeve van een nieuwe vloer in het pand. Dat er resten zouden kunnen zijn van een middeleeuwse bierbrouwerij was niet onverwacht omdat er in dit gebied meerdere bierbrouwerijen hebben gestaan. Dat is ook nog terug te zien aan de straatnaam waar deze plek aan grenst: de Brouwersgang.

Stadsarcheoloog Gert Kortekaas laat in het Dagblad van het Noorden van afgelopen zaterdag weten heel blij te zijn met de vondst van de resten. Hij had al het sterke vermoeden dat er resten te vinden zouden zijn, want informatie uit de Groninger archieven, een oude stadskaart én de straatnaam duidden daar al op.