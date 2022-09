Een thuiswedstrijd waarin geen enkele noemenswaardige kans gecreëerd. Het gebeurde FC Groningen in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Een kansloze 1-0 nederlaag was het gevolg. Vrijwel niemand haalde zijn niveau in de Euroborg en dat geeft te denken. Groningen zakte naar de twaalfde plaats in de Eredivisie met vijf punten uit vijf duels.

Terwijl Jorgen Strand Larsen voor een recordbedrag verkocht is afgelopen week en de financiële positie weer verbeterd is lijkt de kwaliteit van de selectie behoorlijk uitgehold. Voorlopig kan geen enkele aankoop overtuigen. De nieuwe spits Florian Krüger liep er ook verloren bij en kende een lastig debuut. Trainer Frank Wormuth deed na afloop flink aan winstwaarschuwingen. De strekking van zijn verhaal was duidelijk. Er mag voorlopig niet teveel verwacht worden van Groningen. De op papier ruim 18.000 aanwezige fans zullen zich weer eens flink achter de oren gekrabd hebben. Al jaren worden ze niet verwend met aantrekkelijk voetbal om naar te kijken en ook dit seizoen zijn de eerste ervaringen niet veelbelovend. Het uitduel met NEC vorige week bood hoop met een strijdbare en energieke ploeg, maar het vervolg ontbrak. Vitesse begon dramatisch aan het seizoen met slechts één punt uit vier duels. Daar lijken de verstrekkingen wel goed uit te pakken. FC Groningen kreeg totaal geen grip op de Arnhemmers en had binnen een kwartier al ruim achter kunnen staan. De gasten scoorden ook, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Het ging uiteindelijk diep in de tweede helft mis. Bero schoot in de verre hoek. Het was een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Komend weekend wacht de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Een wedstrijd waarin FC Groningen absoluut de rug moet rechten, want anders lijkt het woord crisis weer eens van stal gehaald te kunnen worden. Nog een keer door de ondergrens zakken zal niet geaccepteerd worden. In de verwachting dat de Trots van het Noorden beter kan dan het vertoonde spel tot nu toe.