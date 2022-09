De ALDI aan de Prunusstraat in Groningen is vrijdagavond rond 19:50 uur overvallen. Een cassière werd daarbij volgens de politie bedreigd met een wapen. Bij de overval raakte niemand gewond

De politie is op zoek naar een lange man met een stoppelbaard en lichte huidskleur van ongeveer 30 jaar. Hij was tijdens de overval gekleed in een zwarte hoody. Het is mogelijk dat hij het wapen nog bij zich draagt.



Na de overval liep de verdachte lopend in de richting van de Maluslaan. Het is niet bekend of hij bij de overval iets heeft buitgemaakt. De politie voert onderzoek uit en gaat in gesprek met getuigen en aanwezig personeel.