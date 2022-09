Opmerkelijk maar waar: in een deel van de provincie Groningen kunnen kinderen voortaan met hun eigen boot naar school. Dat is te danken aan een idee van de kinderen zelf. Dit is de enige plaats in Nederland waar dit nu mogelijk is.

Kinderen uit Blauwestad, Oostwold en Midwolda kunnen voortaan met de boot over het Oldambtmeer naar school. Daarvoor is een nieuwe steiger aangelegd.

Bij deze nieuwe steiger bij een locatie van de basisscholen CBS De Lichtboei en OBS De Noordkaap, kunnen de kinderen hun boot aanleggen. Voor zover bekend bij de schooldirecties is dit de enige plek in Nederland waar kinderen niet alleen lopend of op de fiets, maar nu ook met hun eigen bootjes naar school gaan.

In aanwezigheid van tientallen schoolkinderen nam gedeputeerde Tjeerd van Dekken officieel de steiger in gebruik en onthulden vijf leerlingen de zelfbedachte naam van de aanlegplaats: het Noorderlicht.

Tjeerd van Dekken is erg enthousiast: "Drie kinderen zijn zelf met dit initiatief voor een steiger gekomen. Ze hebben overal ontzettend goed over nagedacht. Het is daarom fantastisch dat we dit samen hebben gerealiseerd. Zo hebben deze leerlingen ontdekt dat je echt iets voor elkaar kunt krijgen als je met een goed plan komt." Ook directrice Christa Bentum is erg enthousiast: "We zijn heel trots op de leerlingen die zelf het initiatief hebben genomen. Mooi ook dat het Projectbureau Blauwestad de leerlingen zo actief betrokken heeft tijdens het hele proces."

Goed plan

Rembrand kwam een jaar geleden met het idee voor de steiger vlakbij school. Samen met klasgenootjes Robin en Leonie maakte hij op advies van zijn moeder een plan. Daarmee wisten ze niet alleen de leerlingenraad te enthousiasmeren, maar ook het team van leerkrachten en de directie. Daarna hebben ze hun plan gepresenteerd aan medewerkers van het Projectbureau Blauwestad. Zij waren meteen overtuigd van dit goede idee en hebben daarom namens de provincie meegewerkt aan het realiseren van de steiger.

Alles samen

De leerlingen werden betrokken bij het maken van een ontwerptekening, het aanvragen van de vergunningen en hebben meegedacht over de veiligheidsvoorwaarden. De provincie heeft de aanleg van de steiger betaald, de kinderen dragen bij aan de kosten voor een reddingsboei. Ook zorgen ze ervoor dat de steiger schoon blijft.

Zelf bedachte naam

De naam van de steiger, het Noorderlicht, is door vijf andere leerlingen bedacht. Hiervoor hadden de scholen een prijsvraag uitgezet. De naam is een combinatie van de namen van de twee scholen, De Noordkaap en De Lichtboei. Het naambord en de steiger worden 's avonds verlicht. Vanuit Blauwestad zal zo het Noorderlicht over het Oldambtmeer te zien zijn.