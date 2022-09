Het oranje is nu definitief veranderd in groen: de Coop aan de Kerklaan in Groningen heeft plaatsgemaakt voor een PLUS. Woensdag 31 augustus opende de nieuwe supermarkt.

Vanaf 23 augustus werd de vestiging ruim een week verbouwd om te kunnen transformeren van een Coop naar een PLUS. Op woensdagochtend om 9.00 uur ging het pand weer open en konden klanten een eerste bezoek komen brengen aan de hernieuwde supermarkt.



De supermarkt lijkt iets ruimer ingericht bij binnenkomst, waar meer wandelruimte tussen de groenteschappen is aangebracht. De vrieskisten in het midden voor de kassa's zijn ook verdwenen. In plaats daarvan zijn de vrieskasten aan een van de zijden van de winkel uitgebreid. Ook zijn er nu enkele zelfscankassa's beschikbaar.



Vorig jaar september werd bekend dat Coop en PLUS gingen fuseren. Het nieuwe fusieconcern ging verder onder de naam Plus. Ook werd duidelijk dat alle supermarkten van Coop uit het Groningse straatbeeld gingen verdwijnen.