Van maandag 5 september 7.00 uur tot 16 september 17.00 uur is het Hoendiep bij de kruising met de Friesestraatweg dicht voor verkeer richting de westelijke ringweg. De Friesestraatweg is bij de kruising met het Hoendiep in beide richtingen dicht. Voor fietsers en voetgangers is de hele kruising afgesloten. De gemeente gaat de fietspaden verleggen om de kruising veiliger te maken.

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Herman Colleniusstraat, het H.W. Mesdagplein en de H.W. Mesdagstraat. Autoverkeer kan omrijden via de Eendrachtskade, Paterswoldseweg, Peizerweg en de westelijke ringweg. Ook de buslijnen 8, 35, 39, 139 die hier langsrijden, hebben een andere route.



De kruising wordt veiliger ingericht. Daarom wordt het fietspad een stuk verder van het Hoendiep gelegd. Zo krijgen zowel fietsers als automobilisten een beter overzicht van de kruising. Daarnaast kan er straks definitief niet meer links afgeslagen worden op de kruising. Verkeer vanaf de Friesestraatweg kan niet links richting de Aweg en verkeer dat op het Hoendiep rijdt vanaf Ring West kan niet links afslaan de Friesestraatweg op. Deze situatie is het afgelopen half jaar getest en wordt nu definitief doorgevoerd. Groningen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Groningen