Vrijdagochtend iets voor 8 uur heeft er aan de Hereweg in de stad Groningen een woningoverval plaatsgevonden. Na de overval zijn er drie mannen, met petjes, op één scooter vandoor gegaan, zo meldt de politie.

Twee mannen zijn in de woning geweest. De overvallers zijn in zuidelijke richting op de vlucht geslagen.



Er is niets buitgemaakt en er raakte niemand gewond.



De politie heeft een Burgernetmelding uitgedaan.