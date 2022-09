Snel met een elektrische fiets van A naar B? Sinds gisteren, donderdag, staan er verspreid door de stad 200 elektrische deelfietsen van GO Sharing. In de tweede helft van september komen er nog eens 200 fietsen bij, maar dan van aanbieder Bolt.

De elektrische deelfietsen zijn te vinden op zo'n 200 hubs verspreid over de gemeente. Deze hubs zijn kleine, virtuele gebieden waar ritten met de deelfiets gestart of beëindigd kunnen worden. Ze zijn onder andere te vinden bij onderwijsinstellingen, het hoofdstation, de P+R-terreinen en de fietsenstallingen in de binnenstad. De fietsen zijn te gebruiken via de apps van Bolt en GO Sharing. Na het downloaden van de app en het aanmaken van een account zijn alle beschikbare fietsen in de app te vinden.



Eerder werden er in Groningen op kleinere schaal al elektrische deelfietsen aangeboden. Zo waren er op P+R Hoogkerk een tiental elektrische 'hubfietsen' beschikbaar en kon men tijdens Operatie Julianaplein gebruikmaken van de elektrische deelfietsen van aanbieder Bird. Met de komst van GO Sharing en Bolt is er voor een periode van in elk geval twee jaar een duurzaam reisalternatief beschikbaar in Groningen.