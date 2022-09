Zijne Majesteit de Koning bezocht donderdagmiddag 1 september het Groningse Middelstum. Middelstum lig in de regio waar regelmatig aardbevingen zijn door de gaswinning. Tijdens zijn bezoek sprak de Koning met particuliere eigenaren, vakmensen en deskundigen over het herstel en de versterking van het erfgoed in de regio.

De Koning bezocht als eerste de historische Herberg In de Valk. Daar ging hij in gesprek met eigenaren van Rijksmonumenten over de renovaties en versterkingen van hun panden die zij willen uitvoeren of hebben uitgevoerd. commissaris van de Koning René Paas leidde het thema in. Tijdens het gesprek stelde de koning verdiepende vragen aan de eigenaren van de panden. commissaris van de Koning Paas benadrukte dat het hebben van de regie over de renovatie- en versterkingsprocessen erg belangrijk is voor de eigenaren. Wethouder Annalies Usmany-Danninga vatte samen dat er rust heerst bij de mensen die perspectief hebben op de processen, maar juist veel onrust bij de mensen die nog niet weten wat er allemaal moet gebeuren aan hun pand. Onrust die bij sommigen fysieke ongemakken veroorzaken. Tinneke Witteveen, vertegenwoordiger van een rijksmonument in Noordbroek vertelde dat de onzekerheden de gezond van de eigenaren van het monument zo hebben verergerd dat ze er niet bij kunnen zijn vandaag. De 83-jarige Jan Hoving, eigenaar van een pand in Winschoten, vertelde gefrustreerd over de onkunde die hij opmerkt bij de processen en Witteveen vulde aan dat het voelt alsof ze de regie kwijt is en van de ene organisatie naar de andere wordt gestuurd.



Na zijn bezoek aan de Herberg wandelde de Koning naar de 15e-eeuwse Sint-Hippolytuskerk in het dorp. Aldaar sprak hij met vakmensen en deskundigen over de meer technische zaken als schadeherstel, innovatie en vakmanschap. Ben Visser, burgemeester van de gemeente Eemsdelta, leidde het gemoedelijke gesprek. Deelnemende partijen waren Stichting Oude Groninger Kerken, het Erfgoedloket (steunpunt voor eigenaren van erfgoed met aardbevingsproblemen), Monumentencommissie, Monumentenwacht, een aannemersbedrijf, Hanzepro (opleider voor werken en werkzoekenden) en een lector Aardbevingsbestendig bouwen van de Hanzehogeschool. Ook op technisch gebied was de Koning goed op de hoogte van wat er speelde. De verschillende vakmensen en deskundigen lichtten toe wat er komt kijken bij renovaties en versterkingen en hoe ook duurzaamheid, en alternatieve energiebronnen in het bijzonder, erg relevant zijn voor de renovaties van Gronings erfgoed.



Het werkbezoek werd afgesloten met een informele lunch in de kerk waar de Koning sprak met leden van de vereniging Dorpsbelangen, de historische vereniging Middelstum en de eigenaar van de herberg over hun ervaringen met de gevolgen van de aardbevingsschade.



Het is de negende keer dat de Koning een bezoek bracht aan de provincie Groningen in het kader van de gevolgen van de gaswinning. Eerdere bezoeken vonden plaats op 14 oktober 2021 in Overschild en Steendam, 27 mei 2020 in Siddeburen en Overschild, 16 mei 2019 in Appingedam, 21 september 2017 op het Universiteitsterrein Zernike in Groningen, 14 september 2016 in Leermens, 18 juni 2015 in Uithuizermeeden, 15 mei 2014 in Middelstum en op 4 april 2013 in Dorkwerd.