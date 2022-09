GroenLinks wil weten wanneer herontwikkeling zal plaatsvinden op een tweetal locaties die al in 2015 ontruimd werden omdat de plannen op het punt stonden uitgevoerd te worden. Aan de Friesestraatweg was Tuin in de Stad gevestigd en aan het Damsterdiep EMG-faktors. Zeven jaar later nadat beide ontruimd werden, is er van enige bouwactiviteit of herontwikkeling niks zichtbaar.

GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis: "De initiatiefnemers wisten dat ze tijdelijk beschikking hadden over hun plek, en vertrokken zodra hen gezegd werd dat de nieuwe plannen zouden uitgevoerd worden. We zijn zeven jaar verder, en op die plekken is nog altijd niks veranderd. Ik wil weten wat er tot nu toe gebeurd is, wanneer er eindelijk iets gerealiseerd wordt op die plekken en of het college van B&W vindt dat het achteraf terecht was om beide plekken te laten ontruimen."



De fractie van GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W. Het college antwoord binnen drie weken op de vragen.