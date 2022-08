Is er in grote delen van Nederland sprake van droogte, en hebben landbouwers het daarom lastig, in een groot deel van de provincie Groningen is de situatie iets minder ernstig. Het gaat om het werkgebied van het waterschap Noorderzijlvest, dat ongeveer de helft van de provincie Groningen beslaat.

Volgens Noorderzijlvest is er, zeker in het Noorden van de provincie Groningen, aanzienlijk meer regen gevallen dan in het zuiden en oosten van Nederland.

Het heeft de afgelopen weken af en toe geregend in het werkgebied van Noorderzijlvest. In de maand augustus viel verspreid over het werkgebied van Noorderzijlvest 25 tot 66 millimeter regen. Hiervan viel de meeste neerslag in het noordelijk deel van het werkgebied. Deze neerslag was aanzienlijk meer dan de neerslag die in het oosten en zuiden van Nederland viel.

Ook waren er dagen bij dat het tropisch warm was met hoge verdamping.

"Het neerslagtekort in het werkgebied van Noorderzijlvest is door de neerslag lager dan het landelijk gemiddelde", zo meldt Nooderzijlvest.

Momenteel voert Noorderzijlvest zowel naar het Groningse deel als naar het Drentse deel van haar werkgebied water aan. Dit is normaal voor de tijd van het jaar. De aanvoer is nog niet maximaal.