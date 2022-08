Op zaterdag 3 september vindt de 'Ukraine Food Art Markt' plaats op de Grote Markt. Mensen kunnen hier kennismaken met de cultuur én keuken van Oekraïne.

Dat meldt OOG TV. Op de markt kunnen geïnteresseerden allerlei smaken en gerechten ontdekken die kenmerkend zijn voor de Oekraïense keuken. Ook hebben bezoekers de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen.



Het initiatief voor de markt is afkomstig van Ukraine Food. Een collectief van Oekraïners die zich inzetten voor de situatie in hun thuisland. De donaties en inkomsten van de markt komen ten goede aan Oekraïense vluchtelingen. Het evenement is te bezoeken van 10.00 tot 17.00 op de Grote Markt.