Reizen met het ov in Groningen en Drenthe is nog makkelijker geworden. In de bussen van Qbuzz kunnen reizigers naast hun vertrouwde ov-chipkaart ook in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard, ook op hun mobiel. Op woensdag 31 augustus start in deze regio een campagne om reizigers te attenderen op deze nieuwe vormen van in- en uitchecken.

Betalen in het ov gaat de komende jaren veranderen: de ov-chipkaart krijgt een opvolger en er komen nieuwe betaalvormen bij. In- en uitchecken met een betaalpas of creditcard is een van die nieuwe betaalvormen. Reizigers bepalen straks zelf hoe zij willen betalen. De nieuwe betaalvormen worden door de gezamenlijke ov-bedrijven en Translink landelijk ingevoerd onder de overkoepelende naam OVpay.



Reizigers kunnen in- en uitchecken bij alle 420 stads- en streekbussen bij Qbuzz in Groningen en Drenthe met:

Een contactloze betaalpas of creditcard van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Rabobank, RegioBank, of SNS;

Een contactloze creditcard van Mastercard of Visa (uitgegeven door ICS);

Alle buitenlandse contactloze betaalpassen en creditcards van Maestro, VPAY, Mastercard en Visa;

Een smartphone die voor contactloos betalen is gekoppeld aan één van de bovengenoemde betaalpassen en creditcards;

Met de bestaande ov-chipkaart en e-tickets.



De bussen zijn voorzien van herkenbare logo's en informatie, zodat de reizigers weten dat in deze bussen gebruik gemaakt kan worden van in- en uitchecken met de contactloze betaalpas of creditcard. Reizigers die overstappen op OV van andere vervoerders wordt geadviseerd om nog wél met de ov-chipkaart te reizen.

Reizen met een betaalpas of creditcard werkt heel eenvoudig: precies hetzelfde als met de ov-chipkaart. Een reiziger checkt in met een contactloze betaalpas of creditcard, plastic of op een mobiel - en start de reis. Bij het verlaten van de bus checkt de reiziger uit met dezelfde betaalpas. De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een ov-chipkaart zonder korting of abonnement. In een later stadium wordt het ook mogelijk kortingsproducten te koppelen aan een betaalpas of creditcard.



De kosten van gemaakte reizen op een dag worden bij elkaar opgeteld en de volgende dag als één totaalbedrag afgeschreven; het bedrag is zichtbaar voor de reiziger op het betaaloverzicht van de betreffende bank of creditcardverstrekker. Reizigers kunnen hun reisoverzicht terugvinden door op www.ovpay.nl/reisoverzicht de code in te vullen die is vermeld in het betaaloverzicht met de omschrijving NLOV.

Net als bij contactloos betalen in de supermarkt, moet de reiziger de juiste kaart voor de kaartlezer houden. Nu houden sommige reizigers hun portemonnee of telefoonhoesje met een betaalpas, creditcard en een ov-chipkaart voor de kaartlezer. Daarmee kan het gebeuren dat de reiskosten niet worden verrekend via de ov-chipkaart, maar van de bankrekening worden afgeschreven. Houd daarom bij het in- en uitchecken één en dezelfde kaart voor de kaartlezer.



Het in- en uitchecken met je contactloze betaalpas of creditcard is onderdeel van het landelijke innovatieprogramma OV-betalen waarin ov-bedrijven, Translink, OV-autoriteiten en banken samenwerken. De nieuwe betaalvormen in het ov worden gefaseerd ingevoerd in de periode 2021-2023.



In- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard is inmiddels mogelijk in Lelystad, Gooi en Vechtstreek, Zwolle, Zaanstreek, Haarlem-IJmond, Haaglanden (inclusief Delft), Voorne-Putten & Rozenburg, Amstelland-Meerlanden, Haarlem-IJmond en nu dus ook in Groningen-Drenthe. Gebruiksgemak en betrouwbaarheid staan bij OVpay voorop. De nieuwe betaalvormen worden daarom gefaseerd ingevoerd.



Meer informatie voor reizigers is te vinden op www.qbuzz.nl/gd/ovpay. Alle informatie over de introductie van nieuwe betaalvormen in het ov is beschikbaar op: www.ovpay.nl