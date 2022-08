De Open Dag dinsdag in het vernieuwde Stadhuis was volgens de gemeente Groningen een groot succes. "Maar liefst 1600 mensen kwamen kijken en wat vonden ze 't mooi geworden", aldus de gemeente.

De rondleidingen waren zo populair dat er op een gegeven moment zelfs een rij op de Grote Markt stond. Vanwege het succes denkt de gemeente na over extra rondleidingen in het najaar.



Vanmiddag om 15.00 uur is de officiële opening van het vernieuwde Stadhuis. Online meekijken? Dat kan. Ga naar https://gemeenteraad.groningen.nl/ en klik op vergaderingen.